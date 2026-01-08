Freistehende Parkstation

Praktisch für die Aufbewahrung von Gerät und Zubehör: Die freistehende Parkstation ist geeignet für alle Modelle der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.

In der freistehenden Parkstation können alle VC 6 Cordless ourFamily- und VC 7 Cordless yourMax-Modelle platzsparend und kippsicher aufbewahrt werden. Eine Wandmontage ist nicht erforderlich. Neben dem Akku-Staubsauger findet auch das Zubehör Platz. So ist es stets gut aufgeräumt und immer griffbereit. Das Ladegerät für den Sauger kann ebenfalls an der Parkstation befestigt werden – der Akku wird dann immer automatisch geladen, wenn das Gerät abgestellt wird. Für die Nutzung der freistehenden Parkstation wird zusätzlich eine Wandhalterung benötigt, die den Modellen VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax beiliegt. Diese wird auf der Parkstation angebracht. Zum Lieferumfang der Parkstation gehört keine zusätzliche Wandhalterung.

Merkmale und Vorteile
Eingebaute Ladefunktion
  • Das Ladegerät des Akku-Staubsaugers kann in die Parkstation integriert werden.
  • Der Akku des Staubsaugers wird in der Parkstation automatisch geladen.
  • Der Staubsauger ist jederzeit einsatzbereit.
Optimale Aufbewahrung von Gerät und Zubehör ohne Wandbefestigung der Parkstation
  • Platzsparende, sichere und flexible Aufbewahrung.
  • Zubehör für den Akku-Staubsauger kann einfach an der freistehenden Parkstation befestigt werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 2,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 324 x 303 x 938
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT