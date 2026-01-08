Sorgt für spürbare Erleichterung bei der Hochdruckreinigung: die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole. Dank des innovativen Mechanismus COMFORT!Hold reduziert sich die Haltekraft bis zu 50 Prozent*. Das wirkt nicht nur Verspannungen und Ermüdungserscheinungen entgegen, sondern erhöht dadurch auch die Produktivität. Besonders zum Tragen kommt das bei langen Anwendungen und der Reinigung großer Flächen. Für eine noch effizientere Reinigung kann, sofern der Hochdruckreiniger über eine Reinigungsmittelansaugung verfügt, Reinigungsmittel direkt über die Pistole ausgebracht werden. Dank der Kindersicherung ist zudem eine einfache Sicherung des Pistolenabzugs möglich, und mit dem komfortablen Quick Connect-Anschluss lässt sich der Hochdruckschlauch einfach installieren. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. * Beim Vergleich der Kraft, die zum Halten des Abzugs der neuen Kärcher COMFORT!Hold Pistole erforderlich ist, mit den Kärcher Standardpistolen. Der genaue Wert variiert je nach verwendetem Gerät.