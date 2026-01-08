Das MJ 160 4-in-1 Multi Jet bietet 4 verschiedene Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: den Reinigungsmittelstrahl, den Hochdruckflachstrahl, die Rotordüse und den breiten Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen am Strahlrohr. Ein aufwendiger Strahlrohrwechsel ist damit nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig überzeugt das Multi Jet in der Handhabung und mit mehr Komfort bei der Anwendung, dank 25 Prozent weniger Gewicht, im Vergleich zum Kärcher Vorgänger MJ 3-in-1. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto.