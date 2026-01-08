MJ 160 4-in-1 multi jet
MJ 160 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl.
Das MJ 160 4-in-1 Multi Jet bietet 4 verschiedene Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: den Reinigungsmittelstrahl, den Hochdruckflachstrahl, die Rotordüse und den breiten Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen am Strahlrohr. Ein aufwendiger Strahlrohrwechsel ist damit nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig überzeugt das Multi Jet in der Handhabung und mit mehr Komfort bei der Anwendung, dank 25 Prozent weniger Gewicht, im Vergleich zum Kärcher Vorgänger MJ 3-in-1. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto.
Merkmale und Vorteile
Wahl des passenden Strahls durch Drehen am Strahlrohr
- Kein aufwendiger Strahlrohrwechsel.
Vier Strahlarten in einem Strahlrohr
- Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breiter Flachstrahl – für ein flexibles Arbeiten.
Mit Montagehilfe an der Sprühlanze
- Für eine korrekte Installation und Anwendung.
25 % Gewichtsreduktion*
- Mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klasse K 4 und K 5
- Perfekt zum nachträglichen Upgrade.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 59 x 59
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich. /
* Im Vergleich zum Gewicht des Kärcher Vorgängers MJ 3-in-1 Multi Jet.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & Brush
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Comfort Premium eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 502MS-PLUS
- K 6 Comfort Premium Car & Home
- K Silent Anniversary Edition
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Garten- und Steinmauern
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Zäune
- Fassaden kleinerer Häuser
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Flächen rund um Haus und Garten