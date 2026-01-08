Polsterdüse
Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.
Das ergonomische Design ermöglicht eine sanfte Reinigung textiler Oberflächen im Auto und Haushalt. Die beiden Fadenheber sorgen dafür, dass auch kleinste Schmutzpartikel zuverlässig eingesaugt werden. Die Düse kann als Zubehör mit allen Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugern und -Waschsaugern der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6 verwendet werden.
Merkmale und Vorteile
Düse mit 2 Fadenhebern ausgestattet
- Ermöglicht schonendes Absaugen textiler Oberflächen.
- Zuverlässiges Einsaugen auch kleinster Schmutzpartikel.
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|35
|Arbeitsbreite (mm)
|117
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|110 x 117 x 52
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Kofferraum
- Rückbank
- Autositze
- Fußraum
- Fußmatten
- Polster
- Polstermöbel
- Matratzen
- Heimtextilien, z. B. Vorhänge oder Kissenbezüge