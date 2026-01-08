VP 160 vario power jet
Vario Power-Strahlrohr VP 160 für Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.
Das VP 160 Vario Power Jet bietet eine stufenlos einstellbare Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr und bietet somit für jede Anwendung die richtige Druckeinstellung – von sanft bis kraftvoll. Dies steigert spürbar Ihre Effizienz und den Arbeitskomfort bei jeder Anwendung. Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten, zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Druckregelung durch einfaches Drehen
- Einfache Handhabung.
Hochdruck- bis Niederdruckstrahl
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klasse K 4 und K 5
- Perfekt für ein nachträgliches Upgrade.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home & Splash Guard
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Flex Home
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)
- KHD 4-2 T250
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Fassaden kleinerer Häuser
- Garten- und Steinmauern
- Gehwege ums Haus
- Zäune
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Flächen rund um Haus und Garten