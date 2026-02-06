RM Descaling powder *int (6x17g), 17Gram
Effectively descales steam cleaners and other hot-water devices, such as kettles and coffee machines – for long lifetimes and low energy use.
Specifications
Technical data
|Packaging size (Gram)
|6 x 17
|Packaging unit (Unit)
|15
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|0.136
|Dimensions (L × W × H) (Millimetre)
|205 x 125 x 20
Compatible machines
Application areas
- Descaler for Kärcher steam cleaners
- Descaler for coffee machines, kettles etc.