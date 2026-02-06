RM Descaling powder *int (6x17g), 17Gram

Effectively descales steam cleaners and other hot-water devices, such as kettles and coffee machines – for long lifetimes and low energy use.

Specifications

Technical data

Packaging size (Gram) 6 x 17
Packaging unit (Unit) 15
Weight incl. packaging (Kilogram) 0.136
Dimensions (L × W × H) (Millimetre) 205 x 125 x 20
Application areas
  • Descaler for Kärcher steam cleaners
  • Descaler for coffee machines, kettles etc.