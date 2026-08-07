1-litre cleaning agent container for cup foam lance basic

For the quick change of the cleaning agent: Additional 1 litre cleaning agent container for basic foam lance (2.112-053.0, 2.112-054.0 and 2.112-055.0).

For the quick change of the cleaning agent: Additional 1 litre cleaning agent container for basic foam lance (2.112-053.0, 2.112-054.0 and 2.112-055.0).

Specifications

Technical data

Connecting thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (Kilogram) 0.138
Cleaning agents