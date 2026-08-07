1-litre cleaning agent container for cup foam lance basic
For the quick change of the cleaning agent: Additional 1 litre cleaning agent container for basic foam lance (2.112-053.0, 2.112-054.0 and 2.112-055.0).
For the quick change of the cleaning agent: Additional 1 litre cleaning agent container for basic foam lance (2.112-053.0, 2.112-054.0 and 2.112-055.0).
Specifications
Technical data
|Connecting thread
|M22 x 1.5
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|0.138
Compatible machines
- Cup foam lance Advanced 1, 400 Litres per hour - 600 Litres per hour
- Cup foam lance Advanced 2, 700 Litres per hour - 800 Litres per hour
- Cup foam lance Advanced 3, 900 Litres per hour - 2500 Litres per hour
- Cup foam lance Basic 1, 350 Litres per hour - 600 Litres per hour
- Cup foam lance Basic 2, 700 Litres per hour - 800 Litres per hour
- Cup foam lance Basic 3, 900 Litres per hour - 2500 Litres per hour
- Foam lance TR 400-600 L/H, 400 Litres per hour - 600 Litres per hour
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C EASY! *AU
- HD 5/11 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/12 C Plus EASY!
- HD 5/12 CX Plus EASY!
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15 ST M *AU
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF EASY!
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4M Plus *AU
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 Cage *KAP
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De EASY!
- HD 9/23 G EASY!