Disc brush black complete D41, hard, black, 406 Millimetre
Disc brush, hard, black, 406 mm diameter. For stubborn dirt and basic cleaning. Only for insenstive floors. Bristles: Grit Tynex 180, 1mm thick, 41 mm long.
Disc brush (hard, black), 406 mm diameter. Suitable for stubborn dirt and basic cleaning. Only suitable for insensitive floors. Bristles: Tynex 180 grit, 1 mm thick, 41 mm long.
Specifications
Technical data
|Colour
|black
|Hardness grade
|hard
|Quantity (Unit)
|1
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|3.046