Disc brush black complete D41, hard, black, 406 Millimetre

Disc brush, hard, black, 406 mm diameter. For stubborn dirt and basic cleaning. Only for insenstive floors. Bristles: Grit Tynex 180, 1mm thick, 41 mm long.

Disc brush (hard, black), 406 mm diameter. Suitable for stubborn dirt and basic cleaning. Only suitable for insensitive floors. Bristles: Tynex 180 grit, 1 mm thick, 41 mm long.

Specifications

Technical data

Colour black
Hardness grade hard
Quantity (Unit) 1
Weight incl. packaging (Kilogram) 3.046
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