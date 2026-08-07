High-pressure hose Classic, 10 Metre, DN 8, 315 Bar x , EASY!Lock

High pressure hose with convenient EASY!Lock manual fitting from the Classic series by Kärcher. Also suitable for hot water high-pressure cleaners.

Specifications

Technical data

ID ( ) DN 8
Temperature (Celsius) Maximum 155
Length (Metre) 10
Connecting thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (Kilogram) 3.12