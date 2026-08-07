Protection part TR only for replacement
Nozzle screws with protectors for high-pressure and power nozzles
Nozzle screws with protectors for high-pressure and power nozzles
Specifications
Technical data
|Connecting thread
|EASY!Lock
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|0.082
Compatible machines
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C EASY! *AU
- HD 5/11 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/12 C Plus EASY!
- HD 5/12 CX Plus EASY!