Splash guard for dirt blaster

Splash guard for dirt blaster Protects against splash back when cleaning stairs, corners and edges outdoors. Fits all Kärcher dirt blasters (except 4.763-184).

Features and benefits
Splash guard
  • Ideal for splash-free cleaning of corners and edges.
Compact design
  • Protects against splash back when cleaning corners and edges
Outstanding performance
  • Cleans non-sensitive surfaces
Specifications

Technical data

Colour yellow
Weight (Kilogram) 0.221
Weight incl. packaging (Kilogram) 0.364
Dimensions (L × W × H) (Millimetre) 192 x 193 x 176
Compatible machines
Application areas
  • Stairs
  • Areas around the home and garden