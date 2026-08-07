Two-litre cleaning agent container for DUO Advanced foam lance
The additional two-litre container enables detergent to be changed quickly with the Kärcher Basic, Advanced and DUO Advanced cup foam lance.
The additional two-litre container enables detergent to be changed quickly with the Kärcher Basic, Advanced and DUO Advanced cup foam lance.
Specifications
Technical data
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|0.236
Compatible machines
- Cup foam lance Advanced 1, 400 Litres per hour - 600 Litres per hour
- Cup foam lance Advanced 2, 700 Litres per hour - 800 Litres per hour
- Cup foam lance Advanced 3, 900 Litres per hour - 2500 Litres per hour
- Cup foam lance Basic 1, 350 Litres per hour - 600 Litres per hour
- Cup foam lance Basic 2, 700 Litres per hour - 800 Litres per hour
- Cup foam lance Basic 3, 900 Litres per hour - 2500 Litres per hour
- Cup foam lance DUO Advanced 1, 400 Litres per hour - 600 Litres per hour
- Cup foam lance DUO Advanced 2, 700 Litres per hour - 800 Litres per hour
- Cup foam lance DUO Advanced 3, 900 Litres per hour - 2500 Litres per hour
- Foam lance TR 400-600 L/H, 400 Litres per hour - 600 Litres per hour