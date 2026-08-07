Two-litre cleaning agent container for DUO Advanced foam lance

The additional two-litre container enables detergent to be changed quickly with the Kärcher Basic, Advanced and DUO Advanced cup foam lance.

The additional two-litre container enables detergent to be changed quickly with the Kärcher Basic, Advanced and DUO Advanced cup foam lance.

Specifications

Technical data

Weight incl. packaging (Kilogram) 0.236
Cleaning agents