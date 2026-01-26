CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768, 10Litre
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 for intermediate cleaning. Dry foam with encapsulation technology: Dirt is encapsulated and suctioned during the next maintenance cleaning.
Specifications
Technical data
|Packaging size (Litre)
|10
|Packaging unit (Unit)
|1
|pH
|6.1
|Weight (Kilogram)
|10.44
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|11.353
|Dimensions (L × W × H) (Millimetre)
|230 x 188 x 307
Application areas
- Textile surfaces