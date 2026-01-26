CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768, 10Litre

CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 for intermediate cleaning. Dry foam with encapsulation technology: Dirt is encapsulated and suctioned during the next maintenance cleaning.

CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 for intermediate cleaning. Dry foam with encapsulation technology: Dirt is encapsulated and suctioned during the next maintenance cleaning.

Specifications

Technical data

Packaging size (Litre) 10
Packaging unit (Unit) 1
pH 6.1
Weight (Kilogram) 10.44
Weight incl. packaging (Kilogram) 11.353
Dimensions (L × W × H) (Millimetre) 230 x 188 x 307
Compatible machines
Application areas
  • Textile surfaces
Accessories