Cet adaptateur spécial permet un nettoyage intensif à l'aide des systèmes de nettoyage cryogénique Kärcher avec le procédé Liquid to Pellet, même en cas d'utilisation de bouteilles de CO2 munies d'une vanne à pression résiduelle (RPV). Alors que les vannes à pression résiduelle limitent la quantité de CO2 et peuvent de ce fait réduire la puissance de nettoyage, l'adaptateur garantit que l'appareil est à tout moment alimenté avec la quantité de CO2 requise. De cette façon, la puissance de nettoyage peut être augmentée.