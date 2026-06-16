Adaptateur RPV

Pour augmenter la puissance de nettoyage des systèmes de nettoyage cryogénique : l'adaptateur spécial pour ouvrir la vanne à pression résiduelle (RPV) des bouteilles de CO2.

Cet adaptateur spécial permet un nettoyage intensif à l'aide des systèmes de nettoyage cryogénique Kärcher avec le procédé Liquid to Pellet, même en cas d'utilisation de bouteilles de CO2 munies d'une vanne à pression résiduelle (RPV). Alors que les vannes à pression résiduelle limitent la quantité de CO2 et peuvent de ce fait réduire la puissance de nettoyage, l'adaptateur garantit que l'appareil est à tout moment alimenté avec la quantité de CO2 requise. De cette façon, la puissance de nettoyage peut être augmentée.

Spécifications

Données techniques

Poids emballage inclus (kg) 0,5
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