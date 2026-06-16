Articulation haute pression

Pour les endroits difficiles d’accès : articulation haute pression avec ajustement de l’angle en continu jusqu’à 120°. S’installe directement sur la lance du nettoyeur haute pression.

Grâce au réglage angulaire en continu de l’articulation haute pression jusqu’à 120°, vous pouvez nettoyer sans effort les endroits difficiles d’accès avec votre nettoyeur haute pression. Machines, véhicules, sous-sols, façades, toitures, etc. De nombreuses surfaces peuvent ainsi être nettoyées rapidement et efficacement. La fixation se fait simplement et confortablement, directement sur la lance du nettoyeur haute pression.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,5
Appareils compatibles
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Piéces détachées Articulation haute pression

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.