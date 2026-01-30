Box Aventure

Idéal si vous êtes souvent en route: le Adventure Box (la boîte avec accessoires pour les avonturiers) avec des accessoires parfaitement ajustés au nettoyage de votre équipement pour l'extérieur, n'importe où vous vous trouvez. La brosse universelle qui peut être montée sur le pistolet, dissout les salissures tenaces à l'aide de ses poils doux et les rince. Grâce au tuyau d'aspiration vous pouvez également utiliser l'eau des sources alternatives, comme les puits ou les citernes. Et, dernier point mais non le moindre, les accessoires peuvent être rangés dans une boîte pratique qui peut être fixées sur le nettoyeur à pression.