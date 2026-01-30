Box Aventure
Le Adventure Box (la boîte avec accessoires pour les avonturiers) vous permet de nettoyer facilement votre équipement pour l'extérieur n'importe où, grâce aux accessoires parfaitement ajustés. Parfait pour tous ceux qui sont en route régulièrement.
Idéal si vous êtes souvent en route: le Adventure Box (la boîte avec accessoires pour les avonturiers) avec des accessoires parfaitement ajustés au nettoyage de votre équipement pour l'extérieur, n'importe où vous vous trouvez. La brosse universelle qui peut être montée sur le pistolet, dissout les salissures tenaces à l'aide de ses poils doux et les rince. Grâce au tuyau d'aspiration vous pouvez également utiliser l'eau des sources alternatives, comme les puits ou les citernes. Et, dernier point mais non le moindre, les accessoires peuvent être rangés dans une boîte pratique qui peut être fixées sur le nettoyeur à pression.
Caractéristiques et avantages
Boîte d'accessoires
- Peut être fixé au bas de l'appareil pour un rangement en toute sécurité
Brosse universelle
- Enlève les salissures tenaces.
Flexible d'aspiration
- Pour une utilisation des sources d'eau alternatives, comme les puits ou les citernes.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|229 x 221 x 108
Inclus dans la livraison
- Boîte de rangement
- Brosse universelle
- Tuyau d'aspiration d'eau
Domaines d'utilisation
- Bottes/chaussures de marche
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Tente/équipement de camping
- Vélos