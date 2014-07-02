Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels
Les brosses sont entraînées par le débit d’eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|500 - 800
|Matériau
|Poils naturels
|Filetage des raccords
|M 18
|Poids emballage inclus (kg)
|1,1
Piéces détachées Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels
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