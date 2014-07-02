Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm

Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.

Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Degré de dureté dur
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids emballage inclus (kg) 4,9