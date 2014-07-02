Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm
Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Degré de dureté
|dur
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|4,9
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
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- BD 50/60 C Classic Ep