Le broyeur réduit les pellets de neige carbonique en plus petites particules. Ainsi, un nettoyage en douceur des surfaces délicates devient possible. Le broyeur se monte directement entre l'appareil et le flexible de pulvérisation. Le maniement du pistolet de pulvérisation n'en est donc pas affecté. Le degré de broyage peut être réglé individuellement grâce à des tôles de coupe interchangeables.