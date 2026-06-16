Buse à angle variable, 050
Permet de modifier l’angle du jet haute pression angle de projection de 0° à 90° « en continu ». Il permet ainsi de s’adapter facilement à tous les types de salissures et de surfaces.
Avec la buse à angle variable Kärcher, l'angle du jet haute pression peut être réglé en continu entre 0 et 90°. Ainsi, la buse s'adapte à la perfection à tous les types de salissure et surfaces imaginables.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|50
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Buse à angle variable, 050
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.