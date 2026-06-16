Buse à jet plat, longue, Ø 4 mm
Powerbuse à jet plat longue, robuste et rotative pour l'utilisation avec les nettoyeurs cryogéniques de Kärcher. Dotée d'un système de changement rapide et particulièrement adaptée aux applications abrasives.
La buse à jet plat longue de Kärcher est idéale pour les applications abrasives dans le cadre du nettoyage cryogénique de composants, de moules de moulage par injection ou encore de robots tondeuses. Elle permet une élimination aisée des saletés tenaces incrustées, des peintures, des huiles et des lubrifiants ou de la suie. La buse à jet plat est fabriquée en aluminium et en acier inoxydable robustes, orientable dans le pistolet et extrêmement facile à utiliser grâce à un système de changement rapide intelligent.
Caractéristiques et avantages
Contour de jet abrasif allongé
- Élimination aisée des dépôts les plus tenaces grâce à d'excellentes performances.
Système de remplacement rapide
- Utilisation très facile et configuration variable.
Conception robuste et durable
- Finition haut de gamme en acier inoxydable et en aluminium.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le décapage de composants de machine
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses