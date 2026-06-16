La buse à jet plat longue de Kärcher est parfaitement adaptée aux applications abrasives dans le cadre du nettoyage cryogénique de composants, de moules de moulage par injection ou de robots tondeuses. Elle élimine sans problème les souillures incrustées tenaces, mais aussi les peintures, les huiles, les lubrifiants ou la suie. Cette buse fabriquée à partir d'aluminium et d'acier inoxydable est très robuste et peut être orientée dans le pistolet. Grâce au système de changement rapide intelligent, le maniement de la buse à jet plat s'avère extrêmement simple et pratique.