La buse à jet rond longue permet de nettoyer efficacement les composants, les moules de moulage par injection ou les robots tondeuses à l'aide de systèmes de nettoyage cryogénique. Elle est fabriquée à partir d'acier inoxydable et d'aluminium robustes, idéale pour les applications abrasives et précises, et élimine aisément même les salissures les plus extrêmes et les souillures incrustées dues aux huiles, aux graisses, aux lubrifiants et à la suie. Grâce au système de changement rapide intégré, le maniement de la buse est rapide et pratique.