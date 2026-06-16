Zones exiguës ou difficiles d'accès dans la voiture, la maison, la cave ou l'abri de jardin : le suceur pour fentes flexible assure la propreté dans les moindres recoins. Très souple, il peut atteindre des zones impossibles à nettoyer avec un suceur pour fentes standard. Ce suceur pour fentes est compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.