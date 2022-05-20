Buse pour tissus
Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.
Le design ergonomique permet un nettoyage en douceur des surfaces textiles de la voiture et de la maison. Les deux ramasse-fils permettent d'aspirer avec une grande fiabilité même les plus petites particules de saleté. Le suceur peut être utilisé comme accessoire avec tous les aspirateurs eau et poussières ainsi que tous les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden des séries SE 4, SE 5 et SE 6.
Caractéristiques et avantages
Suceur avec deux ramasse-fils
- Aspiration en douceur des surfaces textiles.
- Aspiration fiable même des plus petites particules de saleté.
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Largeur de travail (mm)
|117
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|110 x 117 x 52
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Pack Promo
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Banquette arrière
- Sièges de voiture
- Espace réservé aux pieds
- Tapis de sol
- Tissu d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Matelas
- Linge de maison, par exemple rideaux ou taies d'oreiller