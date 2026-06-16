Chaîne CNS 18-30 Battery
La chaîne pour le lamier de 30 cm de la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment. Se remplace aisément grâce au système de tension de chaîne sans outils.
La chaîne pour le lamier de 30 centimètres de la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery se fixe rapidement et facilement grâce au système de tension de chaîne sans outils. Elle garantit une performance de coupe optimale à tout moment, est extrêmement durable et permet des utilisations variées. De plus, la chaîne à faible tendance au rebond s'illustre par son faible niveau de vibration.
Caractéristiques et avantages
Chaîne de haute qualité
- Permet toujours la meilleure qualité de coupe avec les tronçonneuses de Kärcher.
Remplacement de chaîne sans outils
- Pour un remplacement aisé de la chaîne.
Faible effet de rebond
- Faible tendance au rebond et performance élevée à la fois.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|430 x 35 x 5
Domaines d'utilisation
- Arbres
- Branches
- Bois de chauffage