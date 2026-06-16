Chaîne CNS 36-35 Battery

La chaîne pour le lamier de 35 centimètres de la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery se fixe rapidement et facilement grâce au système de tension de chaîne sans outils. Elle garantit une performance de coupe optimale à tout moment, est extrêmement durable et permet des utilisations variées. De plus, la chaîne à faible tendance au rebond s'illustre par son faible niveau de vibration.