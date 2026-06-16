Chaîne PSW 18-20 Battery
Faibles vibrations et remplacement facile : la chaîne pour le lamier de 20 cm de la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment.
La chaîne pour le lamier de 20 centimètres de la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery se fixe rapidement et aisément grâce au système de tension de chaîne simple. Elle garantit une performance de coupe optimale à tout moment, est extrêmement durable et permet des utilisations variées. De plus, la chaîne s'illustre par son faible niveau de vibration.
Caractéristiques et avantages
Chaîne de haute qualité
- Permet toujours la meilleure qualité de coupe avec les tronçonneuses télescopiques sans fil de Kärcher.
Remplacement de chaîne facile
- Système de tension de chaîne simple pour un remplacement aisé de la chaîne.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|330 x 35 x 5
Domaines d'utilisation
- Branches