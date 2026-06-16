Chariot à bouteilles
Idéal en complément des systèmes de nettoyage cryogénique avec le procédé Liquid to Pellet : le chariot à bouteilles pour un transport sécurisé des bouteilles de CO₂ disponibles dans le commerce.
Le chariot à bouteilles pratique facilite le transport de toutes les bouteilles de CO₂ disponibles dans le commerce jusqu'à un diamètre de 230 millimètres. Cela en fait le complément idéal aux systèmes de nettoyage cryogénique Kärcher avec le procédé Liquid to Pellet.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|10,3