Chiffons doux KV 4

Le chiffon doux KV 4 nettoie tout en douceur et convient aux salissures légères sur les surfaces délicates. Se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes. 

Nettoyage optimal : doté de fibres fines, le chiffon doux KV 4 non pelucheux nettoie tout en douceur. Le chiffon se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. Optimal pour les surfaces sujettes aux rayures telles que les façades de cuisine, le bois et les écrans.

Caractéristiques et avantages
Bandes autoagrippantes
  • Se fixe et se retire facilement.
Lavable
  • Lavable à 60 °C, réutilisable.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Blanc
Poids emballage inclus (kg) 0,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 261 x 106 x 6
Domaines d'utilisation
  • Surfaces fragiles