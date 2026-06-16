Chiffons doux KV 4

Nettoyage optimal : doté de fibres fines, le chiffon doux KV 4 non pelucheux nettoie tout en douceur. Le chiffon se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. Optimal pour les surfaces sujettes aux rayures telles que les façades de cuisine, le bois et les écrans.