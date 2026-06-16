Chiffons pour carrelage KV 4

Le chiffon pour carrelage KV 4 se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. L'association astucieuse des fibres abrasives et absorbantes permet de décoller et d'absorber la saleté de manière optimale. Les fibres abrasives en saillie s'adaptent parfaitement aux surfaces pour éliminer rapidement et intégralement les saletés tenaces telles que les résidus de savon sur les carreaux et dans les joints.