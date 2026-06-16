Clip de sécurité pour cadre de balai à franges (x 10)

Clip de sécurité pour support de balai à franges.

Spécifications

Données techniques

Poids emballage inclus (kg) 0,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 20 x 20 x 5
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide