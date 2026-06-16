Clip de sécurité pour cadre de balai à franges (x 10)
Clip de sécurité pour support de balai à franges.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|20 x 20 x 5
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
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- Classic Support de frange Combo 40 cm
- Classic Support de frange Combo 50 cm
- Classic Support de frange à poches 40 cm
- Classic Support de frange à poches MultiLink 40 cm
- Classic Support de frange à poussière 100 cm
- Classic Support de frange à poussière 60 cm
- Classic Support de frange à poussière 80 cm
- Classic Support de frange à poussière MultiLink 60 cm
- Classic Support de frange à poussière MultiLink 80 cm
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- Premium Kit de balai Mop Pocket SafeClip ErgoHandle 40 cm
- Premium Kit de balai Mop Strap Tape ErgoHandle 40 cm
- Premium Kit de balai Mop Strap Tape ErgoHandle TriJet 40 cm
- Premium Kit de frange à bande auto-agrippante OneJet 40 cm
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- Premium Support de frange Flex 40 cm
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- Premium Support de frange Lamello MultiLink 40 cm
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- Premium Support de frange à bande auto-agrippante 30 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante 40 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante 60 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 30 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip ErgoFrame 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip MultiLink 40 cm
- Standard Support de frange à poches 40 cm
- Standard Support de frange à poches MultiLink 40 cm
- Standard Support de pad avec articulation 20 cm
- Support auto-agrippant, 40 cm
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide