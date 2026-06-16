L'eco!Booster s'illustre avec un rendement surfacique supérieur de 50 % à celui de la Powerbuse de Kärcher. La largeur plus importante du jet permet une augmentation de l'efficacité qui entraîne une consommation d'électricité et d'eau plus faible. Les supports délicats comme les façades crépies ou les murs en bois sont nettoyés en douceur. Le Booster est adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (jusqu'à 85 °C) de Kärcher, compatible avec l'interface EASY!Lock et possède la taille de buse 060. Son concept de buse révolutionnaire aspire de l'air pour guider le jet d'eau. Notamment dans les domaines comme l'industrie du bâtiment ou le nettoyage de véhicules, les excellents résultats de nettoyage obtenus en moins de temps ont leur importance.