Les sacs filtrants en non-tissé résistant aux déchirures sont spécialement adaptés aux stations d'aspiration des modèles RVC 3 Comfort et RVM 4 Comfort. Ils séduisent par leur matériau extrêmement robuste et leur grande capacité de rétention de la poussière. Ils garantissent une puissance d'aspiration constante de la station, ce qui permet d'utiliser le robot aspirateur de manière encore plus autonome. Fourniture par lot de trois sachets.