Filter bag for Robot station
Les sacs filtrants en non-tissé de haute qualité permettent une élimination simple et hygiénique de la saleté et de la poussière de la station. Convient pour la station d'aspiration du RVC 3 Comfort et du RVM 4 Comfort.
Les sacs filtrants en non-tissé résistant aux déchirures sont spécialement adaptés aux stations d'aspiration des modèles RVC 3 Comfort et RVM 4 Comfort. Ils séduisent par leur matériau extrêmement robuste et leur grande capacité de rétention de la poussière. Ils garantissent une puissance d'aspiration constante de la station, ce qui permet d'utiliser le robot aspirateur de manière encore plus autonome. Fourniture par lot de trois sachets.
Caractéristiques et avantages
Matériau non tissé durable
- Non-tissé résistant aux déchirures, garantissant une excellente absorption de la poussière et une puissance constante, notamment lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 150 x 25
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Pour les moquettes à poils courts