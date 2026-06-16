Le kit de filtration H13, qui comprend une part élevée de charbons actifs à revêtement antibactérien, élimine de manière fiable une multitude de substances nocives présentes dans l'air avec un taux de séparation de 99,95 % pour un diamètre de particule de 0,3 µm. Le filtre capture les poussières, les poussières fines, les particules, les aérosols, les agents pathogènes et même les virus. De plus, le revêtement antibactérien du matériau filtrant élimine les germes ainsi que les bactéries et est complété par une couche de charbons actifs qui filtre les odeurs, les émanations chimiques, les COV (composés organiques volatils) et d'autres substances nocives présents dans l'air.