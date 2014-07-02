Filtre fin à eau, 100 μm, R 1"
Montage sur la sortie de l’appareil, 100 μm
Le filtre fin à eau présente une largeur de maillage de 100 µm et convient à des températures pouvant atteindre 60 °C. Protège l'appareil contre les particules de saletés se trouvant dans l'eau. Peut être monté à l'entrée de l'appareil. Débit d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 1".
Spécifications
Données techniques
|Raccordement d'eau (pouces)
|1″
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Filtre fin à eau, 100 μm, R 1"
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