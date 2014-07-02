Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m
Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").
Long de 20 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux. (Raccord fileté pour buse R 1/8).
Caractéristiques et avantages
Flexible haute pression en PVC très flexible
- Ultra léger et facile à utiliser.
- Jusqu'à 120 bar.
Connexion : 1/8"
- Compatible avec les buses de nettoyage de canalisations.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|140
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Longueur (m)
|20
|Poids emballage inclus (kg)
|1,7
Piéces détachées Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m
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