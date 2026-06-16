Pour prolonger facilement le flexible de pulvérisation des nettoyeurs cryogéniques L2P de Kärcher. Le flexible de rallonge permet d'élargir la zone de travail et offre ainsi une flexibilité nettement plus grande lors des travaux de nettoyage avec le nettoyeur cryogénique. Si nécessaire, plusieurs flexibles de rallonge peuvent être reliés entre eux.