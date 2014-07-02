Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m
Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.
Le revêtement extérieur du flexible présente de très bonne propriétés de glissement, idéales pour la rétraction et le déploiement de la lance télescopique.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de tube télescopique (m)
|8,5
|Température d'admission (°C)
|max. 155
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1,6
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HD 10/21-4 S
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- Lance télescopique TL 10 C
- Lance télescopique TL 7 F
- Lance télescopique TL 7 H
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m
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