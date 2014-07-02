Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m

Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.

Le revêtement extérieur du flexible présente de très bonne propriétés de glissement, idéales pour la rétraction et le déploiement de la lance télescopique.

Spécifications

Données techniques

Longueur de tube télescopique (m) 8,5
Température d'admission (°C) max. 155
Filetage des raccords M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 1,6
Appareils compatibles
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Piéces détachées Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m

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