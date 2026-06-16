FR TR 30 Classic

Nettoyeur de surfaces robuste Classic avec 300 mm de diamètre et kit de buses inclus (2 × taille 018 ; d'autres disponibles séparément).

Spécifications

Données techniques

Diamètre ( ) 300
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 1,3
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées FR TR 30 Classic

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.