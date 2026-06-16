Cette lampe de travail à LED a été spécialement conçue pour être montée directement sur les buses d'appareils Liquid to Pellet (Liquid to Pellet : L2P) et permet d'améliorer l'éclairage de la zone de travail. Des conditions d'éclairage insuffisantes peuvent nuire au résultat du nettoyage. Avec un flux lumineux de 170 lumens, cette lampe à LED assure un éclairage optimal et améliore la visibilité pendant au moins 5 heures de travail. Son montage s'effectue par simple emboîtement sur la buse. Grâce à son faible poids, la lampe ne gêne en rien la manipulation de l'appareil. La lampe de travail est par ailleurs étanche. Une batterie lithium-ion CR123 est incluse dans la livraison, des batteries supplémentaires sont disponibles séparément.