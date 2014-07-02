Insert de buse jusqu'à 1100 l/h - haute pression

Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.

Jeu de buses pour injecteur RM 3.637-001.0 permettant de répandre le détergent en haute pression. Pour des appareils dont le débit d'eau va jusqu'à 1 100 l/h

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 0,1
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS