Jeu de buses pour kit de sablage 035
Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse – uniquement pour le dispositif d’hydrosablage 4.762-010.0/022.0.
Le jeu de buses adapté à la machine utilisée garantit le fonctionnement optimal du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Il se compose d'une buse d'hydrosablage et d'un insert de buse. À utiliser uniquement avec le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/-022.0.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
Piéces détachées Jeu de buses pour kit de sablage 035
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