Le kit contient 2 lingettes pour les robots aspirateurs RVC 3 et RCV 2. Lorsque l'appareil est utilisé en mode de lavage, ces lingettes en microfibres haut de gamme garantissent un résultat de nettoyage optimal sur l'ensemble des surfaces dures telles que le carrelage, le stratifié, les sols en bois, le PVC ou le linoléum. Elles permettent une élimination fiable des salissures légèrement incrustées et une excellente retenue des poussières en complément de l'aspiration. Grâce à une fixation autoagrippante fiable, les lingettes se remplacent facilement et rapidement.