K!Control s'illustre par son design moderne et sa facilité d'utilisation. Il est conçu pour l'utilisation d'un système de paiement externe et permet aux clients de lancer leurs programmes de lavage confortablement. Le panneau de commande avec un grand afficheur de 7 pouces et un bouton rotatif offre un guidage visuel et intuitif du client à travers chaque programme de lavage pour un résultat de lavage parfait. L'afficheur indique en temps réel la durée restante et le crédit restant, ce qui permet au client de toujours garder une vue d'ensemble intégrale du lavage de son véhicule. K!Control peut être équipé en option d'un socle, permettant son positionnement en saillie et facile d'accès. En option, il peut également être équipé de bandes latérales d'éclairage à LED.