Kit compteur d'heures de service
Kit compteur d'heures de service pour déterminer la durée de marche de l'appareil.
Le kit compteur d'heures de service s'installe facilement sur l'unité de commande. Le dispositif de positionnement a déjà été prévu sur l'unité de commande. Le compteur dispose d'un affichage numérique. Le kit compteur d'heures de service permet de déterminer avec précision la durée de marche de l'appareil. Il offre une possibilité d'optimisation des intervalles de maintenance et une consultation facile des heures de service effectuées.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
Piéces détachées Kit compteur d'heures de service
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.