Kit d'accessoires RVC 3

Le kit d'accessoires pour le robot aspirateur RVC 3 inclut 1 brosse principale, 1 lingette, 2 brosses latérales et 2 filtres. 

Des résultats de nettoyage parfaits, jour après jour. Grâce au kit d'accessoires, le robot aspirateur RVC 3 nettoie comme un appareil neuf. Le kit contient des pièces de rechange faciles à remplacer qui prolongent ainsi la durée de vie du RVC 3. Il comprend 1 brosse principale, 1 lingette, 2 brosses latérales et 2 filtres.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 6
Couleur Blanc
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 200 x 70 x 233
Appareils compatibles
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