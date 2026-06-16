Kit d'accessoires RVC 3
Le kit d'accessoires pour le robot aspirateur RVC 3 inclut 1 brosse principale, 1 lingette, 2 brosses latérales et 2 filtres.
Des résultats de nettoyage parfaits, jour après jour. Grâce au kit d'accessoires, le robot aspirateur RVC 3 nettoie comme un appareil neuf. Le kit contient des pièces de rechange faciles à remplacer qui prolongent ainsi la durée de vie du RVC 3. Il comprend 1 brosse principale, 1 lingette, 2 brosses latérales et 2 filtres.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 70 x 233