Des résultats de nettoyage parfaits, jour après jour. Grâce au kit d'accessoires, le robot aspirateur RVC 3 nettoie comme un appareil neuf. Le kit contient des pièces de rechange faciles à remplacer qui prolongent ainsi la durée de vie du RVC 3. Il comprend 1 brosse principale, 1 lingette, 2 brosses latérales et 2 filtres.