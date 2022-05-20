Kit d’adaptateur de la fonction soufflerie
Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.
La grande variété des applications des aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden s'étend encore grâce au kit adaptateur de soufflage : lorsque le flexible d'aspiration est raccordé à la fonction de soufflerie, l'appareil gonfle sans effort les matelas gonflables, les piscines, les aides à la natation ou encore les bateaux gonflables. Lors du raccordement du flexible d'aspiration au raccord d'aspiration de l'appareil, l'air contenu est aspiré automatiquement ; il n'est donc plus nécessaire de s'échiner à chasser l'air manuellement. Le kit d'accessoires inclut un adaptateur pour le raccordement au flexible d'aspiration de l'aspirateur eau et poussières et 3 tailles de suceur différentes, S, M et L, qui sont compatibles avec les valves d'une multitude de produits gonflables.
Caractéristiques et avantages
Gonflage à l'aide de la fonction de soufflerie de l'aspirateur eau et poussières
- Gain de temps et effort réduit par rapport au gonflage manuel.
Dégonflage à l'aide de la fonction d'aspiration de l'aspirateur eau et poussières
- Dégonflage rapide et pratique par rapport au vidage manuel.
Le kit d'accessoires comprend l'adaptateur et des suceurs en 3 tailles
- Adaptateur pour un raccordement sécurisé au flexible d'aspiration.
- Les 3 tailles de suceur incluses, S, M et L, sont compatibles avec les valves d'une multitude de produits gonflables et se montent facilement sur l'adaptateur.
Kit d'accessoires pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Largeur nominale standard (mm)
|NW 35
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|110 x 70 x 80
Appareils compatibles
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PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
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