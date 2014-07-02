Kit d’adaptation de roues pour HDS 1000 BE/DE
Les roues à pneumatiques assurent une grande maniabilité.
Pratique, le kit roues à pneumatiques est destiné aux modèles de nettoyeur haute pression HDS 1000 BE ou HDS 1000 DE et garantit une manoeuvrabilité nettement améliorée.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|8,9
Piéces détachées Kit d’adaptation de roues pour HDS 1000 BE/DE
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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