Kit d’adaptation pour canon à mousse

Pour l’application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d’action est nécessaire, se monte sur la lance à la place de la buse HP.

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 1
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Kit d’adaptation pour canon à mousse

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.